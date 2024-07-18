Премьера новой песни состоялась 18 июля – это первая совместная работа KOLA и Parfeniuk. Певица решила в очередной раз обратиться к теме чувств, объединившись с коллегой, у которого особый подход к музыке.

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Эта песня – мантра для всех, кто чувствует, что любовь угасает, но стоит искать способ ее восстановить. Важно не опускать руки, а помнить, что даже самая маленькая искра может зажечь огонь. Она о том, как важно сохранить тепло в отношениях и не дать чувствам остыть,

– считает KOLA.

Песня артистов "Температура" размышляет о сложности восстановить чувства в отношениях, где погасла искра. Исполнители рассказывают о паре, которая пытается восстановить утраченные эмоции и вернуть страсть.

"Каждый фит – это для меня мощный энергетический заряд. Новый сингл с KOLA – это о температуре в сердце. Особая история, которая несмотря на минорные смыслы, звучит очень оптимистично, ведь после темноты нас всегда ждет свет. Песня, которая научит разжигать огонь в отношениях", – заметил Parfeniuk.

Клип на песню создан с эффектом реверсивной съемки. Также певцы отошли от шаблонной сексуализации главных героев, демонстрируя бытовую ссору, и появились перед зрителями в образе типичной пары 70-х.