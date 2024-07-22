В своих соцсетях артистка поделилась моментом с подписчиками. Мнения аудитории разделились: кто-то осудил, а кто-то поддержал исполнительницу.

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На видеоролике Анна предстала в черном корсетном платье и кружевных перчатках, а Валерия – в похожем наряде коричневого цвета. Девушки горячо целовались друг с другом, а закончив – повернулись к зрителям и начали улыбаться. Таким образом Тринчер напомнила о премьере своей новой песни "Со вкусом вишни", которая выйдет 24 июля.

"Приятно познакомиться, Аню", – написала певица строчку из трека.

По словам исполнительницы, она готова к хейту, поскольку понимает консервативность общества. Впрочем, артистка понимает, что некоторые поклонники могут не оценить ее старания.

Как и думала Анна, мнения поклонников разделились. Кто-то выразил восторг новому видео певицы, а кто-то – возмущение.

"Аничка, красавица, вы непревзойденные. Я восхищаюсь тобой. Продолжай так и дальше";

"Наконец-то! Я уже заждалась. Особый вид искусства";

"Что за разврат?";

"Это уже просто дно";

"Аня, это очень плохой пример для твоей аудитории";

"Аня, не слушай этих людей. Здесь ничего страшного нет".

Интересно, что пост Тринчер заметила и актриса Наталка Денисенко, которая на днях также показала фото поцелуя с Антониной Хижак.

Нет, ну это конкуренция для нашей с Антониной Хижняк пары в кино,

– поделилась актриса.

Напомним, звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк высказался относительно хейта Денисенко и Хижак. Он подчеркнул, что Украина – прогрессивная и свободная страна, и для него странно осознавать, что здесь до сих пор существуют расисты, гомофобы и сторонники "русского мира".