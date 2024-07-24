Днями виконавиця підігріла інтерес до своєї нової пісні, опублікувавши відео, де палко цілується з подругою. Тоді ролик Анни викликав різну реакцію мережі, до якої вона була готова.

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Трінчер вирішила відійти від образу "слухняної дівчинки" та прийняти себе справжньою. Її пісня розповідає про внутрішні метаморфози та бажання перестати боятися своїх почуттів. Трек, сповнений свободи й сміливості, закликає слухачів бути чесними перед собою. Анна наголошує, що кожен має право на помилку і пошук власного шляху.

Ця пісня для мене дуже особлива, бо вона про внутрішню свободу і прийняття себе такою, якою я є. Вона про те, як важливо бути чесним перед собою і не боятися змін. Кожен з нас має свої секрети, свої "скелети у шафі" і це нормально. Я більше не хочу бути ідеальною для когось, я хочу бути справжньою для себе,

– зізналася співачка.

Артистка також представила кліп, схожий на творчість Брітні Спірс, якою надихається. Трек поєднує в собі сучасні поп-мотиви з елементами електроніки, які заряджають енергією і налаштовують на позитив.

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Нагадаємо, нещодавно KOLA та Parfeniuk запрем'єрили пісню "Температура". Трек висвітлює складність відновити почуття у стосунках, де згасла іскра. Виконавці розповідають про пару, яка намагається відновити втрачені емоції та повернути пристрасть.