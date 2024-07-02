Известный украинский юморист мобилизуется в ряды ВСУ

Основатель шоу "Львы на джипе" Андрей Лузан неожиданно заговорил о намерении мобилизоваться. Он сообщил конкретную дату, когда это сделает.

Ранее юморист делился, что понимает важность закона о мобилизации. Хотя сначала запрет выезда мужчинам за границу вызвал у него стресс, теперь он спокойно относится к этому.

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Во время своего стрима комик ошеломил фанатов новостью. Оказывается, Лузан не просто так перестал появляться в последних выпусках шоу. Дело в том, что Андрей принял решение мобилизоваться в украинскую армию. Юморист планирует пополнить военные ряды 6 июля.

Если честно, закрытый аккаунт – единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины,

– признался Лузан.

В феврале этого года он рассказал о стрессе, который получил после принятия закона о мобилизации. Однако, мужчина справился благодаря изучению исторического контекста подобных ситуаций. Андрей читал книги об опыте стран, которые уже закончили войны.

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