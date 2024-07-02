Известный украинский юморист мобилизуется в ряды ВСУ
Источник:Андрей Лузан
Основатель шоу "Львы на джипе" Андрей Лузан неожиданно заговорил о намерении мобилизоваться. Он сообщил конкретную дату, когда это сделает.
Ранее юморист делился, что понимает важность закона о мобилизации. Хотя сначала запрет выезда мужчинам за границу вызвал у него стресс, теперь он спокойно относится к этому.
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Во время своего стрима комик ошеломил фанатов новостью. Оказывается, Лузан не просто так перестал появляться в последних выпусках шоу. Дело в том, что Андрей принял решение мобилизоваться в украинскую армию. Юморист планирует пополнить военные ряды 6 июля.
Если честно, закрытый аккаунт – единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины,
– признался Лузан.
В феврале этого года он рассказал о стрессе, который получил после принятия закона о мобилизации. Однако, мужчина справился благодаря изучению исторического контекста подобных ситуаций. Андрей читал книги об опыте стран, которые уже закончили войны.
Что говорят другие звезды о мобилизации
- Актер и экс-супруг Снежаны Егоровой, Антин Мухарский является отцом троих несовершеннолетних детей. Он боится идти на фронт, но, если получит повестку, то не будет убегать.
- Телеведущий Тимур Мирошниченко имеет четырех детей. Мужчина имеет бронь из-за работы. Также он каждые полгода ходит в ТЦК по своим причинам.
- Ведущий Григорий Решетник закончил военную кафедру. Он является военным психологом и лейтенантом запаса, поэтому не боится вступить в ряды ВСУ при необходимости.