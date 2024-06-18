Скоро завершающий сезон, – Анатолий Анатолич прошел ВЛК

Шоумен Анатолий Анатолич сообщил поклонникам, что его история с ТЦК наконец-то заканчивается. Ведущему удалось пройти ВЛК и теперь он рассказал, что его ждет дальше.

Мужчина уже в который раз пытается обновить данные в ТЦК, но ему что-то мешало. Так, прошлый раз это было отсутствие электронной записи в Оболонском центре комплектования.

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Однако, сейчас дело Анатолича стремительно продвигается. Он даже сравнил свою ситуацию с ТЦК с сериалом "Друзья".

Ваш любимый сериал Анатолич ТЦК выходит на финишную прямую, скоро завершающий сезон, как в сериале Друзья. Кажется, что мы уже действительно друзья ТЦК,

– сказал Анатолий.

Ведущий уже прошел ВЛК, а теперь ждет на временно военный документ. Впрочем, трудности на этом не закончились. Знаменитость должен поехать в Вышгород, что за Киевом, чтобы заменить удостоверение на постоянное.

Такие бюрократические перипетии. Но по крайней мере я уже сделал основное. Вот такие новости,

– рассказал Анатолич.



Анатолий Анатолич прошел ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич ходит в ТЦК: что известно