Отметим, что шоумен является многодетным отцом. Только недавно он рассказывал, готов ли пойти на передовую.

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Почему и когда Анатолия Анатолича остановили работники ТЦК

Телеведущий поделился, что случилось это утром 22 мая в Киеве, когда он вез детей в школу. По словам шоумена, представители Территориального центра комплектования спрашивали у него о военном билете. Ведущий объяснил, что сейчас только пытается получить этот документ и его отпустили.



Анатолия Анатолича остановили работники ТЦК / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Анатолич добавил, что уже записался в военкомат, чтобы обновить свои данные. Визит в центр запланирован на 24 мая.



Анатолий Анатолич записался в военкомат / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о неудачных попытках Анатолия Анатолича встать на воинский учет