Show 24 собрал 5 эпических моментов, случившихся на Евровидении в предыдущие годы. Это забавные случаи с участниками конкурса или песни, что сейчас вызывают улыбку.

Эмоции после победы

На Евровидении-2009 победил представитель Норвегии Александр Рыбак. Музыкант так волновался во время вручения награды, что сильно сжал хрустальный микрофон и сломал ему ножку. Он попытался осторожно поставить трофей на пол, но статуэтка и вовсе развалилась. Позже для Александра Рыбака сделали копию приза. Считается, что это первый случай, когда для победителя создали две награды.

Уникальная прическа

Иногда, чтобы запомниться на Евровидении, важна не песня и выступление. Достаточно одной лишь яркой прически. Это доказал представитель Черногории Славко Казелич в 2017 году, когда вызвал бурю эмоций у фанов благодаря своему тугому конскому хвосту. Певец использовал его как атрибут и размахивал хвостом, словно крыльями вертолета. Артист занял лишь 16 место, зато получил шуточный псевдоним "Поникоптер".

Назвались победителями еще до финала

В 2006 году на Евровидении Литва выступила с треком We Are The Winners ("Мы – победители"). Группа LT United была настолько уверена в себе, что не стеснялись постоянно распевать "Мы победители Евровидения". Но одержать ту самую победу им так и не удалось.

Провокация во время выступления Джамалы

Джамала выступала в финале Евровидения-2017 как приглашенная гостья. Прямо во время ее номера на сцену выбежал мужчина, завернутый во флаг Австралии, и обнажил ягодицы. Позже оказалось, что это украинский пранкер Виталий Седюк. Джамала показала себя как настоящая профессионалка, ведь продолжила петь, как будто ничего не произошло. Впоследствии звезда прокомментировала ситуацию: ее не испугала выходка мужчины. И она не поняла, где на тот момент была охрана.

Дизайнерские штаны не выдержали победы

Представители Италии чрезвычайно бурно отреагировали на свою победу в 2021 году. Поэтому после того, как объявили главного лидера Евровидения, у солиста Måneskin Дамиано Давида порвались штаны в паховой зоне. Но он не растерялся, а порвал свой наряд.

