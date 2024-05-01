Сейчас мужчина находится на лечении в госпитале. В то же время военный признался, что должен был бы умереть, однако ему удалось выжить.

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Что произошло со Станиславом Асеевым

1 мая мужчина поделился страшной новостью. Он едва не распрощался с жизнью из-за того, что все позиции на фронте были утрачены. Впрочем, Станислав сообщил о сотрясении мозга и пребывании в госпитале. По словам журналиста Дениса Казанского, Асеев воюет в Донецкой области.

Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен умереть. Позиции, к сожалению, утрачены. Сейчас я в больнице с сотрясением мозга,

– рассказал военный.

Что известно о Станиславе Асееве