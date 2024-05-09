Певица рассказала, что была тронута номером украинок. Отметим, что уже 11 мая Алена и Яна выйдут на главную сцену песенного конкурса во второй раз. Они выступят в финале Евровидения-2024.
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Что Надя Дорофеева сказала о выступлении alyona alyona и Jerry Heil
Артистка отметила, что гордится коллегами и режиссером Таней Муиньо, которая поставила им номер для Евровидения-2024. Надежда добавила, что не могла сдержать слез во время просмотра выступления исполнительниц.
Девочки на Евровидении – гордость и раз**б. Очень тронули меня... Тупо расплакалась на номере наших девочек,
– отметила певица.
Надя Дорофеева высказалась о выступлении alyona alyona и Jerry Heil / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
Надя Дорофеева высказалась о выступлении alyona alyona и Jerry Heil / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024
- 7 мая украинский дуэт зажег сцену мощным исполнением трека Teresa&Maria, воспевая силу украинских женщин.
- Выход Яны был потрясающим, с каждым ее шагом появлялись голографические водные эффекты, а восхождение Jerry Heil на гору символизировало преодоление препятствий.
- После этого alyona alyona исполнила эмоциональный рэп.
- Дуэт завершил свое выступление, лёжа на фоне женщин, которые олицетворяли дев.
- В конце номера артистки выразили благодарность Европе за поддержку.