К тому же дуэт наконец показал финальный вариант номера с песней Teresa&Maria. Так, артистки достигли желаемого результата.

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alyona alyona и Jerry Heil выступили в полуфинале Евровидения

В полуфинале alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню Teresa&Maria о важности объединения женщин. Этот трек вдохновлен силой украинских девушек, которые столкнулись со многими испытаниями во время войны.

На сцене Евровидения alyona alyona и Jerry Heil показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом и рэпом.

Выступление девушек началось с появления Яны, с каждым шагом которой на сцене появлялась голограмма воды. Заметно, что образ певицы усовершенствовали, подрезав ей платье.

Далее артистка поднимается по горе, будто преодолевая препятствия, которые постигают женщин. В то же время Алена зачитала рэп на фоне украинских девушек, что тоже символизирует значение конкурсной песни.

Девушки закончили выступление представ на фоне женщин, которые олицетворяют дев. Артистки в конце поблагодарили Европу за поддержку Украины.

Зал живо отреагировал на выступление дуэта. Зрители провожали артисток бурными аплодисментами.

Выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024: смотрите видео онлайн

Что известно о Евровидении-2024