К тому же дуэт наконец показал финальный вариант номера с песней Teresa&Maria. Так, артистки достигли желаемого результата.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
alyona alyona и Jerry Heil выступили в полуфинале Евровидения
В полуфинале alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню Teresa&Maria о важности объединения женщин. Этот трек вдохновлен силой украинских девушек, которые столкнулись со многими испытаниями во время войны.
На сцене Евровидения alyona alyona и Jerry Heil показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом и рэпом.
Выступление девушек началось с появления Яны, с каждым шагом которой на сцене появлялась голограмма воды. Заметно, что образ певицы усовершенствовали, подрезав ей платье.
Далее артистка поднимается по горе, будто преодолевая препятствия, которые постигают женщин. В то же время Алена зачитала рэп на фоне украинских девушек, что тоже символизирует значение конкурсной песни.
Девушки закончили выступление представ на фоне женщин, которые олицетворяют дев. Артистки в конце поблагодарили Европу за поддержку Украины.
Зал живо отреагировал на выступление дуэта. Зрители провожали артисток бурными аплодисментами.
Выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024: смотрите видео онлайн
Что известно о Евровидении-2024
- Для еврофанов на территории Eurovision Village в парке Фолькетс состоятся различные развлекательные мероприятия.
- Посетители увидят выступления артистов и насладятся разнообразными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
- Кроме того, организаторы выделили улицу Friisgatan, где гости смогут насладиться едой и напитками, погрузившись в атмосферу праздника.
- В последних букмекерских прогнозах, обнародованных 7 мая, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim является претендентом на победу. За ним на втором месте идет швейцарский исполнитель Nemo с треком The Code, а итальянка Анджелина Манго занимает третью строчку рейтинга.