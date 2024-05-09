Співачка розповіла, що була зворушена номером українок. Зауважимо, що вже 11 травня Альона та Яна вийдуть на головну сцену пісенного конкурсу вдруге. Вони виступлять у фіналі Євробачення-2024.

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Що Надя Дорофєєва сказала про виступ alyona alyona та Jerry Heil

Артистка наголосила, що пишається колегами й режисеркою Танею Муіньо, яка поставила їм номер для Євробачення-2024. Надія додала, що не могла стримати сліз під час перегляду виступу виконавець.

Дівчатка на Євробаченні – гордість і раз**б. Дуже зворушили мене… Тупо розплакалася на номері наших дівчаток,

– зазначила співачка.



Надя Дорофєєва висловилась про виступ alyona alyona та Jerry Heil / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки



Надя Дорофєєва висловилась про виступ alyona alyona та Jerry Heil / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024