Оказалось, что это связано с номером другого участника Евровидения. Подчеркнем, что несмотря на все трудности Алена и Яна уже 11 мая выступят в гранд-финале песенного конкурса.
К теме alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Что чуть не сорвало выступление Jerry Heil и alyona alyona alyona на Евровидении-2024
Дело в том, что перед украинскими артистками на большую сцену в Мальме вышел представитель Великобритании Олли Александер. Во время его номера в зале зажгли дымовые шашки, что создало драматический эффект. В то же время дым задерживался в зале и после выступления англичанина, поэтому когда alyona alyona вышла на сцену, ей было трудно дышать. Jerry Heil отметила, что Алена зачитала в нереальных условиях.
Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать, но мы победим,
– поделилась рэперша.
Каким было выступление Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024
- Отметим, что постановкой номера для украинок занималась известный режиссер Таня Муиньо, которая до этого сотрудничала с мировыми звездами. В частности, Дуа Липой, Гарри Стайлзом, Джей Ло и многими другими знаменитостями.
- Выступление Алены и Яны органично соединило визуальные элементы с мощным вокалом девушек. Оно началось с появления Jerry Heil на сцене в сопровождении голографических водных эффектов, которые усиливали ее образ. К тому же во время выступления певица символически поднялась на гору, демонстрируя преодоление препятствий, а alyona alyona прочитала эмоциональный рэп.
- Девушки завершили свое выступление на фоне женщин, символизирующих дев.
- После выступления артистки выразили благодарность Европе за поддержку Украины.