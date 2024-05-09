Оказалось, что это связано с номером другого участника Евровидения. Подчеркнем, что несмотря на все трудности Алена и Яна уже 11 мая выступят в гранд-финале песенного конкурса.

К теме alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что чуть не сорвало выступление Jerry Heil и alyona alyona alyona на Евровидении-2024

Дело в том, что перед украинскими артистками на большую сцену в Мальме вышел представитель Великобритании Олли Александер. Во время его номера в зале зажгли дымовые шашки, что создало драматический эффект. В то же время дым задерживался в зале и после выступления англичанина, поэтому когда alyona alyona вышла на сцену, ей было трудно дышать. Jerry Heil отметила, что Алена зачитала в нереальных условиях.

Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать, но мы победим,

– поделилась рэперша.

Каким было выступление Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении-2024