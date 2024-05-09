Виявилося, що це пов'язано з номером іншого учасника Євробачення. Підкреслимо, що попри усі труднощі Альона та Яна вже 11 травня виступлять у гранд-фіналі пісенного конкурсу.
До теми alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Що мало не зірвало виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024
Річ у тім, що перед українськими артистками на велику сцену в Мальме вийшов представник Великої Британії Оллі Александер. Під час його номера в залі запалили димові шашки, що створило драматичний ефект. Водночас дим затримувався в залі й після виступу англійця, тож коли alyona alyona вийшла на сцену, їй було важко дихати. Jerry Heil зазначила, що Альона зачитала в нереальних умовах.
Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. І було дуже складно дихати, але ми переможемо,
– поділилася реперка.
Яким був виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024
- Зазначимо, що постановкою номера для українок займалася відома режисерка Таня Муіньо, яка до цього співпрацювала зі світовими зірками. Зокрема, Дуа Ліпою, Гаррі Стайлзом, Джей Ло та багатьма іншими знаменитостями.
- Виступ Альони та Яни органічно поєднав візуальні елементи з потужним вокалом дівчат. Він розпочався з появи Jerry Heil на сцені у супроводі голографічних водних ефектів, які підсилювали її образ. До того ж під час виступу співачка символічно піднялася на гору, демонструючи подолання перешкод, а alyona alyona прочитала емоційний реп.
- Дівчата завершили свій виступ на тлі жінок, що символізують дів.
- Після виступу артистки висловили подяку Європі за підтримку України.