alyona alyona и Jerry Heil поразили исполнением Teresa & Maria с двумя участниками Евровидения-2024

Конкурсная песня alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения становится все более популярной в мире. Представительницы Украины уже успели спеть Teresa & Maria с другими участниками песенного конкурса.

В частности, с представительницей Польши. Олли Александер из Великобритании тоже очаровал своим исполнением украинского трека.

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Как alyona alyona и Jerry Heil спели Teresa & Maria с другими участниками Евровидения-2024

В Мальме представительницы Украины спели свой конкурсный трек с LUNA, которая будет представлять Польшу. В комментариях под видео отметили, что полька украинскую композицию исполняет лучше, чем свою песню The Tower.

До этого украинки стали участницами Eurovision in Concert, который прошел в Амстердаме. За кулисами концерта они вместе с представителем Великобритании Олли Александером тоже исполнили свои конкурсные песни Teresa & Maria и Dizzy.

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