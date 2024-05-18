Alyona Alyona и Jerry Heil показали новую версию победной песни The Code: невероятное видео
Источник:Alyona Alyona
Представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil представили кавер на победную песню нынешнего конкурса The Code. В то же время исполнители этого трека Nemo уже отреагировали на перепев дуэта.
Победители нынешнего Евровидения также делали кавер на песню Teresa&Maria. Поэтому украинский дуэт решил показать свою версию песни The Code.
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Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили песню The Code
Alyona Alyona и Jerry Heil решили поздравить победителей Евровидения-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на песню The Code. В своих соцсетях девушки опубликовали видео, на котором поют на английском языке победный трек нынешнего конкурса.
Дуэт смог подарить треку новое звучание, что восхитило Nemo. Исполнители в восторге от кавера дуэта. Они выразили искреннее восхищение пению украинок.
Хотим еще раз поздравить Nemo с заслуженной победой на Евровидении-2024! Восхищаемся вашим талантом и искренностью. А сегодня делимся с вами видео с евровечеринки в Амстердаме, где мы представили Немо собственную версию их песни The Code,
– написал украинский дуэт.
Реакция сети
Еврофаны в восторге от такой работы украинского дуэта. В то же время поклонники подчеркнули искренность Nemo.
- "Вы все победители в душе, потому что поддерживаете и не завидуете друг другу, молодцы!!!";
- "Они такие позитивные, искренние";
- "Мы хотим это услышать на всех стриминговых площадках";
- "Когда трек вместе??? Очень ждем";
- "Искренние, добрые и талантливые люди, которые радуются успехам друг друга и создают искусство вместе, вот что здесь самое главное".
Что известно о победителях Евровидения-2024 Nemo
- Победителем нынешнего песенного конкурса стала Швейцария. Ее представителями были 24-летние Nemo с песней The Code.
- По результатам голосования, они получили 591 балл от зрителей и жюри.
- Настоящее имя исполнителей – Немо Меттлер. Они занимаются музыкой с самого детства и умеют играть на нескольких музыкальных инструментах.
- Широкая публика узнала об артистах в 2017, когда в Nemo вышел сингл, который стал хитом.
- Артисты получили 5 наград Swiss Music Awards, а уже в 2024 году они прошли национальный отбор в Швейцарии.
- В то же время на бирюзовой дорожке alyona alyona и Jerry Heil похвастались, что подружились с Nemo. Тогда певцы намекнули на то, что готовят что-то вместе. Возможно, еврофанам стоит ожидать на совместную песню артистов.