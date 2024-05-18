Переможці цьогорічного Євробачення також робили кавер на пісню Teresa&Maria. Тому український дует вирішив показати свою версію пісню The Code.

Не пропустіть Оля Полякова чесно оцінила виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню The Code

Alyona Alyona та Jerry Heil вирішили привітати переможців Євробачення-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на пісню The Code. У своїх соцмережах дівчата опублікували відео, на якому співають англійською мовою переможний трек цьогорічного конкурсу.

Дует зміг подарувати трекові нове звучання, що захопило Nemo. Виконавці в захваті від каверу дуету. Вони висловили щире захоплення співу українок.

Хочемо ще раз привітати Nemo із заслуженою перемогою на Євробаченні-2024! Захоплюємось вашим талантом та щирістю. А сьогодні ділимося з вами відео з євровечірки в Амстердамі, де ми презентували Немо власну версію їх пісні The Code,

– написав український дует.

Реакція мережі

Єврофани в захваті від такої роботи українського дуету. Водночас шанувальники підкреслили щирість Nemo.

"Ви всі переможці в душі, бо підтримуєте і не заздрите один одному, молодці!!";

"Вони такі позитивні, щирі";

"Ми хочемо це почути на всіх стрімінгових майданчиках";

"Коли трек разом?? Дуже чекаємо";

"Щирі, добрі і талановиті люди, які радіють успіхам одне одного і створюють мистецтво разом, ось що тут найголовніше".

Що відомо про переможців Євробачення-2024 Nemo