Переможці цьогорічного Євробачення також робили кавер на пісню Teresa&Maria. Тому український дует вирішив показати свою версію пісню The Code.
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Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню The Code
Alyona Alyona та Jerry Heil вирішили привітати переможців Євробачення-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на пісню The Code. У своїх соцмережах дівчата опублікували відео, на якому співають англійською мовою переможний трек цьогорічного конкурсу.
Дует зміг подарувати трекові нове звучання, що захопило Nemo. Виконавці в захваті від каверу дуету. Вони висловили щире захоплення співу українок.
Хочемо ще раз привітати Nemo із заслуженою перемогою на Євробаченні-2024! Захоплюємось вашим талантом та щирістю. А сьогодні ділимося з вами відео з євровечірки в Амстердамі, де ми презентували Немо власну версію їх пісні The Code,
– написав український дует.
Реакція мережі
Єврофани в захваті від такої роботи українського дуету. Водночас шанувальники підкреслили щирість Nemo.
- "Ви всі переможці в душі, бо підтримуєте і не заздрите один одному, молодці!!";
- "Вони такі позитивні, щирі";
- "Ми хочемо це почути на всіх стрімінгових майданчиках";
- "Коли трек разом?? Дуже чекаємо";
- "Щирі, добрі і талановиті люди, які радіють успіхам одне одного і створюють мистецтво разом, ось що тут найголовніше".
Що відомо про переможців Євробачення-2024 Nemo
- Переможцем цьогорічного пісенного конкурсу стала Швейцарія. Її представниками були 24-річні Nemo з піснею The Code.
- За результатами голосування, вони отримали 591 бал від глядачів та журі.
- Справжнє ім'я виконавців – Немо Меттлер. Вони займаються музикою з самого дитинства та вміють грати на кількох музичних інструментах.
- Широка публіка дізналась про артистів у 2017, коли у Nemo вийшов сингл, який став хітом.
- Артисти отримали 5 нагород Swiss Music Awards, а вже у 2024 році вони пройшли національний відбір у Швейцарії.
- Водночас на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil похвалилися, що подружилися з Nemo. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом. Можливо, єврофанам варто очікувати на спільну пісню артистів.