Переможці цьогорічного Євробачення також робили кавер на пісню Teresa&Maria. Тому український дует вирішив показати свою версію пісню The Code.

Не пропустіть Оля Полякова чесно оцінила виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024

Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню The Code

Alyona Alyona та Jerry Heil вирішили привітати переможців Євробачення-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на пісню The Code. У своїх соцмережах дівчата опублікували відео, на якому співають англійською мовою переможний трек цьогорічного конкурсу.

Дует зміг подарувати трекові нове звучання, що захопило Nemo. Виконавці в захваті від каверу дуету. Вони висловили щире захоплення співу українок.

Хочемо ще раз привітати Nemo із заслуженою перемогою на Євробаченні-2024! Захоплюємось вашим талантом та щирістю. А сьогодні ділимося з вами відео з євровечірки в Амстердамі, де ми презентували Немо власну версію їх пісні The Code,
– написав український дует.

Реакція мережі

Єврофани в захваті від такої роботи українського дуету. Водночас шанувальники підкреслили щирість Nemo.

  • "Ви всі переможці в душі, бо підтримуєте і не заздрите один одному, молодці!!";
  • "Вони такі позитивні, щирі";
  • "Ми хочемо це почути на всіх стрімінгових майданчиках";
  • "Коли трек разом?? Дуже чекаємо";
  • "Щирі, добрі і талановиті люди, які радіють успіхам одне одного і створюють мистецтво разом, ось що тут найголовніше".

Що відомо про переможців Євробачення-2024 Nemo

  • Переможцем цьогорічного пісенного конкурсу стала Швейцарія. Її представниками були 24-річні Nemo з піснею The Code.
  • За результатами голосування, вони отримали 591 бал від глядачів та журі.
  • Справжнє ім'я виконавців – Немо Меттлер. Вони займаються музикою з самого дитинства та вміють грати на кількох музичних інструментах.
  • Широка публіка дізналась про артистів у 2017, коли у Nemo вийшов сингл, який став хітом.
  • Артисти отримали 5 нагород Swiss Music Awards, а вже у 2024 році вони пройшли національний відбір у Швейцарії.
  • Водночас на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil похвалилися, що подружилися з Nemo. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом. Можливо, єврофанам варто очікувати на спільну пісню артистів.