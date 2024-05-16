Александр Волошин откровенно объяснил, почему не идет на фронт
Источник:Люкс ФМ
Мобилизация – вопрос, который беспокоит большинство украинцев, в том числе и звезд шоу-бизнеса. На днях свое мнение по этому поводу высказал бывший муж Анны Тринчер Александр Волошин.
Блогер признался, почему не идет воевать. Александр считает, что находясь на передовой, он не смог бы зарабатывать средства, поэтому не смог бы помогать военным.
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Что Александр Волошин сказал о мобилизации
Инфлюенсер убежден, что в тылу он может больше помогать армии, чем на фронте.
Я понимаю, что, если здесь будут такие, как я, которые зарабатывают и аккумулируют средства, то пацанам там точно будет легче. Сколько мы передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько пацанов нам благодарны – мы бы там такого не сделали. Находясь там, я не смог бы зарабатывать средства, не смог бы помогать,
– отметил блогер.
Интервью с Александром Волошиным: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорят о мобилизации
- На днях в одном из интервью Женя Янович отметил, что, если ему вручат повестку, то он готов идти на фронт. Однако ведущий подчеркнул важность своей работы и в тылу.
- Музыкант Олег Скрипка выразил убеждение, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать, воевать или не воевать. По его мнению, вылавливать людей на улице неправильно.
- Комик Владимир Жогло рассказал, что посетил военкомат для прохождения медицинского осмотра, однако там его признали непригодным к службе из-за проблем со здоровьем. Обследование диагностировало у юмориста ожирение, гепатоз и аллергию на металл.
- Известный актер Алексей Гнатковский имеет бронирование от мобилизации, но, признается, что чувствует из-за этого вину.