Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка напомнил, что в рядах ВСУ сейчас воюет гитарист коллектива. Его решением было с первого дня полномасштабной войны взять в руки оружие.
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Почему Олег Скрипка не мобилизовался
По мнению Олега Скрипки, в демократической стране каждый должен принять свое решение. В мае артисту исполнится 60 лет, к тому же у него есть сыновья.
Мне скоро будет 60. Это мое решение, ехать на передовую или нет. У меня дети, они маленькие, еще не призывного возраста. Надо, чтобы каждый человек решал, воевать или не воевать. И вылавливать людей на улице, это неправильно,
– сказал музыкант.
Олег Скрипка добавил, что в Украине должна быть правильная пропаганда по поводу мобилизации.
"Должна быть в хорошем смысле правильная пропаганда, патриотическая пропаганда. И то, что наши СМИ в основном разгоняют хейт, это уменьшает заинтересованность людей воевать за нашу страну", – считает артист.
Что ранее говорил Скрипка и какой артист ему ответил
- Олег Скрипка говорил о том, что в Украине не настолько "тотальная" война, чтобы закрывать границы для всех мужчин. Он предложил в некоторых случаях сделать правило, по которому можно было бы пересекать границу за донат.
- Уже в другом интервью журналистка припомнила эти слова артисту. На это он ответил, что не является специалистом в теме мобилизации. Ведущая попыталась объяснить важность темы, и Скрипка заявил, что он "баянист", и спрашивать у него о мобилизации – неуместно.
- Тогда на заявления Олега Скрипки ответил участник группы ТНМК Фагот. Он напомнил, что сегодня война касается каждого украинца. Все должны быть готовы к тому, чтобы защищать страну.