Блогер зізнався, чому не йде воювати. Олександр вважає, що перебуваючи на передовій, він не зміг би заробляти кошти, відтак не зміг би допомагати військовим.
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Що Олександр Волошин сказав про мобілізацію
Інфлюенсер переконаний, що в тилу він може більше допомагати війську, ніж на фронті.
Я розумію, що, якщо тут будуть такі, як я, які заробляють і акумулюють кошти, то пацанам там точно буде легше. Скільки ми передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки пацанів нам вдячні – ми б там такого не зробили. Перебуваючи там, я не зміг би заробляти кошти, не зміг би допомагати,
– зазначив блогер.
Інтерв'ю з Олександром Волошиним: дивіться відео онлайн
Що інші зірки говорять про мобілізацію
- Днями в одному з інтерв'ю Женя Янович зазначив, що, якщо йому вручать повістку, то він готовий йти на фронт. Однак ведучий підкреслив важливість своєї роботи і в тилу.
- Музикант Олег Скрипка висловив переконання, що люди повинні мати право самостійно обирати, воювати чи не воювати. На його думку, виловлювати людей на вулиці неправильно.
- Комік Володимир Жогло розповів, що відвідав військкомат для проходження медичного огляду, проте там його визнали непридатним до служби через проблеми зі здоров'ям. Обстеження діагностувало у гумориста ожиріння, гепатоз та алергію на метал.
- Відомий актор Олексій Гнатковський має бронювання від мобілізації, втім, зізнається, що відчуває через це провину.