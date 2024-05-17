Восхищаюсь украинками, - Александр Терен признался, какую девушку хочет встретить в шоу "Холостяк"
Источник:Александр Терен
Ветеран войны Александр Терен станет новым героем шоу "Холостяк". Защитник Украины уже высказался относительно своего участия в проекте.
К тому же он признался, какую девушку хочет найти в шоу. По его словам, это должна быть "первая леди ветеранской политики".
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Как прокомментировал Терен участие в шоу "Холостяк"
Александр рассказал, что хочет встретить девушку, с которой будет чувствовать себя иначе. В то же время участие в проекте станет частью жизни ветерана войны. Впрочем, мужчина не будет прекращать социальную деятельность, а вместо этого покажет, что для человека нет ничего невозможного. Также Терен отметил, что не стоит сторониться людей с инвалидностью.
Я хочу собственным примером доказывать, что для человека возможно все – несмотря на то, в каком она статусе. С 1-й группой инвалидности я сделал значительно больше, чем с 3-й. Я хочу наглядно показать, что ветераны и люди с инвалидностью могут жить активную, наполненную во всех смыслах жизнь,
– отметил Александр.
К тому же он выразил восхищение украинками. В то же время ветеран войны признался, какую девушку хочет найти на проекте.
Я искренне восхищаюсь украинками! Вы всегда были наделены особой силой, а за последние годы ваша мощность, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в меня большую веру в то, что "Первая Леди ветеранской политики" существует. Буду ждать ее на проекте,
– поделился военный.
Что известно об участии Терена в шоу "Холостяк"
- Последний сезон проекта вызвал вопросы у пользователей относительно уместности продолжать съемки во время полномасштабного вторжения.
- На это Григорий Решетник сказал, что команда работает над способами запуска нового сезона. По мнению шоумена, любовь всегда актуальна. Впрочем, надо было найти удачного героя и понять, как действовать во время воздушных тревог.
- В то же время в шоу Жени Яновича Александр "Терен" Будько признался, что не против принять участие в "Холостяке". Для него важно сформировать положительный образ ветерана войны в обществе. Поэтому он хотел стать героем проекта учитывая социальной составляющей, а не развлекательной.
- 13 мая стало известно, что "Холостяк" возвращается на телеэкраны. Главный герой – Александр "Терен" Будько, военный, ветеран войны, общественный деятель, писатель.
- Организаторы шоу сообщили, что новые анкеты появляются каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.