Нет смысла, – Чемеров объяснил, почему не позволил Лободе и Потапу выступать перед военными

Украинский певец и соучредитель "Культурного десанта" Александр Чемеров высказался об артистах Светлане Лободе и Потапе. К тому же рок-музыкант признался, почему эти исполнители не выступают перед военными.

В то же время Александр отметил, что не верит в искренность Потапа и Лободы. По мнению исполнителя, эти певцы совершили слишком много ошибок.

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Почему Чемеров отказал Лободе и Потапу

По словам соучредителя "Культурного десанта", Светлана Лобода и Потап выражали желание уехать на фронт и выступить перед военными. Однако, Александр не разрешил, поскольку считает, что они пели бы там ради собственной выгоды, а не искренних помыслов.

Просились Лобода и Потап. Мы их не брали. Потому что уже нет смысла брать именно таких артистов, они не искренние и их желание поехать туда, это просто приспособиться к ситуации и продлить в этом поле зарабатывание своих деньги,

– признался исполнитель.

К тому же Чемеров прокомментировал свои мысли по поводу неискренности Лободы. Он отметил, что Светлана продолжает делать одни и те же ошибки, поэтому это описывает ее как человека.

Когда человек совершает ошибку раз, это ок. Если второй раз, то ок. На третий раз этого человека можно как-то описать. Поэтому, я смотрю скорее на это. Если человек не понимает и совершает одну и ту же ошибку, то, видимо, нужно перестать думать, что этот человек искренний,

– поделился Александр.

В то же время он добавил, что Потап и Лобода не смогут вернуться в первый "эшелон" артистов. Однако, у них может появиться шанс, если они могут переосмыслить свое пребывание в информационном и музыкальном пространствах.

Интервью Александра Чемерова: смотрите видео онлайн

Где сейчас Потап и Лобода