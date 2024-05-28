Також виконавиця раніше зізнавалася, що знає секрет міцного шлюбу. За словами артистки, це любов, повага та щире бажання бути поруч.

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Що говорить KOLA про стосунки на відстані та дітей

Співачка поділилася, що в колишніх стосунках були присутні ревнощі з її боку, втім у шлюбі з В’ячеславом панує тільки довіра і любов. Виконавиця впевнена у гідності свого чоловіка. До того ж вона зазначила, що коханий її ніколи не образить.

Основа будь-яких довготривалих стосунків це довіра, дружба й любов. Мені пощастило, бо в мене все це є. Усе залежить від чоловіка й жінки. Деяких своїх чоловіків я ревнувала, бо вони поводили себе некрасиво,

– зазначила KOLA.

Водночас співачка розповіла, що планує в майбутньому стати мамою. Втім, наразі вона хоче почекати і сфокусуватися на розвитку кар'єри. Однак, подружжя ще думає над тим, де житиме, коли в них з'явиться дитина.

Це проблемка. Ми про це дуже часто говоримо. Це питання потрібно ще вирішувати, оскільки коханий працює в Ізраїлі. Але впевнена, що ми знайдемо вихід,

– поділилася артистка.

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