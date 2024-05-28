Також виконавиця раніше зізнавалася, що знає секрет міцного шлюбу. За словами артистки, це любов, повага та щире бажання бути поруч.
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Що говорить KOLA про стосунки на відстані та дітей
Співачка поділилася, що в колишніх стосунках були присутні ревнощі з її боку, втім у шлюбі з В’ячеславом панує тільки довіра і любов. Виконавиця впевнена у гідності свого чоловіка. До того ж вона зазначила, що коханий її ніколи не образить.
Основа будь-яких довготривалих стосунків це довіра, дружба й любов. Мені пощастило, бо в мене все це є. Усе залежить від чоловіка й жінки. Деяких своїх чоловіків я ревнувала, бо вони поводили себе некрасиво,
– зазначила KOLA.
Водночас співачка розповіла, що планує в майбутньому стати мамою. Втім, наразі вона хоче почекати і сфокусуватися на розвитку кар'єри. Однак, подружжя ще думає над тим, де житиме, коли в них з'явиться дитина.
Це проблемка. Ми про це дуже часто говоримо. Це питання потрібно ще вирішувати, оскільки коханий працює в Ізраїлі. Але впевнена, що ми знайдемо вихід,
– поділилася артистка.
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Що відомо про шлюб KOLA
- Артистка зустрілася з В'ячеславом влітку 2022 року на благодійному концерті. Чоловік старший за зірку на 13 років і проживає в Ізраїлі.
- На початку 2023 року В'ячеслав освідчився виконавиці, втім тоді постало питання спільного проживання. Річ у тім, що артистка живе в Україні, а її коханий – в Ізраїлі, тому комусь довелося б переїхати до іншої країни.
- Однак, пара вирішила підтримувати стосунки на відстані. Згодом подружжя відсвяткувало весілля в Празі.