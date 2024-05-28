Крім того, знаменитість зізналася, чи були у неї романтичні стосунки з Сергієм Жаданом. За її словами, вони просто дуже хороші друзі.

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Що Ірена Карпа сказала про роман з Андрієм Хливнюком

Виявилося, що ці стосунки були доволі короткими. Ірена та Андрій зустрічалися ще бувши студентами.

З Хливнюком був дуже короткий студентський роман,

– зазначила письменниця.

Інтерв'ю з Іреною Карпою: дивіться відео онлайн

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