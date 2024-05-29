Остапчук має двох дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Це син Еван і донька Емілія.

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Діти шоумена наразі проживають у Канаді, тому Полтавська не бачилася з ними. Ба більше, Катерина не хоче поки спілкуватися з малечею.

Блогерка вважає, що має пройти деякий час перед знайомством дітей з новою дружиною свого батька. Ба більше, Полтавська не змушуватиме їх спілкуватися з нею, а натомість дасть їм свободу вибору.

У Вови двоє дітей від першого шлюбу: Емілії 11 років скоро, а Евану – шість років. Вони живуть у Канаді. Я з ними жодного разу не бачилася, тому не вважаю, що наразі маю втручатися в їхніх особистий простір. Дитяча психіка дуже "вбирає" в себе подібні знайомства, тому нехай підростуть і самі вирішують,

– зазначила блогерка.



Дружина Остапчука про спілкування з його дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про шлюб Остапчука і Полтавської