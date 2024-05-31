За словами Олександри, пара давно хотіла відсвяткувати весілля. Втім, події в Харкові внесли свої корективи у плани закоханих.
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Заріцька поділилася, що хоче відсвяткувати весілля вже після війни. До того ж артистка не може думати про свій найкращий день, коли росіяни щодня здійснюють обстріли її рідного Харкова.
Водночас співачка бажає, щоб свято пройшло спокійно, і вона отримала від нього максимум насолоди, а не переживань за свою країну.
А зараз у мене немає майже жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що у моєму рідному Харкові бомблять кожен день. Не можу, мені не дозволяє совість,
– поділилася Олександра.
Також виконавиця зізналася, що з нареченим почала розмовляти про майбутнє батьківство. Втім, у пари розходяться думки щодо методів виховання дітей.
Ми вже готові. Чекайте анонсів. Коли станеться – тоді й станеться,
– запевнила Заріцька.
Олександра Заріцька про весілля: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Заріцької
- Олександра познайомилася з Павлом у 2018 році, втім зустрічатися вони почали лише через чотири роки. У вересні 2022-го артистка вперше показала бойфренда.
- У травні 2023 чоловік зробив пропозицію Олександрі. За словами Павла, каблучку тримав дуже довго, оскільки чекав вдалого моменту. З того часу пара почала жити разом.
- До цього Олександра висловлювала бажання стати нареченою. Дівчина ділилася планами щодо святкування.
- У листопаді 2023 року співачка зізналася, що з Павлом планує зіграти весілля у червні 2024-го, втім все змінилося.