На одній з московських вулиць поліцейські зупинили таксі, в якому на пасажирському сидінні їхав 41-річний актор. Правоохоронці вирішили оглянути чоловіка, бо він дивно поводився. Це було не безпідставно.

До речі Відпрацьовує "голу вечірку": Діма Білан засвітився в окупованому Донецьку

У російського актора знайшли наркотики

З'ясувалось, що Анатолій Руденко сховав пакетик із забороненою речовиною у спідню білизну. Він навіть приклеїв його скотчем до паху. У своє виправдання актор сказав, що знайшов пакет на вулиці та сприйняв його за отруту для собак. Однак, навіщо причепив білу речовину до причинного місця, не пояснив.

Усередині пакета було 0,57 г мефедрону. Його доправили до ОВС Пресненського району столиці. Актор розповів, що пакетик знайшов на вулиці, і сприйняв за отруту для собак, а далі йому розповіли, що це насправді. Позбуватися його він не став, але й продавати "меф" він також не збирався,

– пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що проти актора порушили кримінальну справу за статтею – "Незаконне зберігання без мети збуту наркотичних засобів". Йому загрожує до 3 років за ґратами. Поки що Руденка відпустили під зобов'язання про прибуття.

Як пишуть російські медіа, мати Анатолія Руденка сказала, що наявність у нього наркотиків – це "повний фейк". Жінка вважає, що його хтось підставив.

Я ніколи не бачила сина навіть п'яним, про наркотики взагалі не може йтися. Наша сім'я має бездоганну репутацію,

– поділилась вона.



Руденко в поліції / Фото з російських ЗМІ

Інший скандал за участі росіян: коротко