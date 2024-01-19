На одній з московських вулиць поліцейські зупинили таксі, в якому на пасажирському сидінні їхав 41-річний актор. Правоохоронці вирішили оглянути чоловіка, бо він дивно поводився. Це було не безпідставно.
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У російського актора знайшли наркотики
З'ясувалось, що Анатолій Руденко сховав пакетик із забороненою речовиною у спідню білизну. Він навіть приклеїв його скотчем до паху. У своє виправдання актор сказав, що знайшов пакет на вулиці та сприйняв його за отруту для собак. Однак, навіщо причепив білу речовину до причинного місця, не пояснив.
Усередині пакета було 0,57 г мефедрону. Його доправили до ОВС Пресненського району столиці. Актор розповів, що пакетик знайшов на вулиці, і сприйняв за отруту для собак, а далі йому розповіли, що це насправді. Позбуватися його він не став, але й продавати "меф" він також не збирався,
– пишуть російські ЗМІ.
Відомо, що проти актора порушили кримінальну справу за статтею – "Незаконне зберігання без мети збуту наркотичних засобів". Йому загрожує до 3 років за ґратами. Поки що Руденка відпустили під зобов'язання про прибуття.
Як пишуть російські медіа, мати Анатолія Руденка сказала, що наявність у нього наркотиків – це "повний фейк". Жінка вважає, що його хтось підставив.
Я ніколи не бачила сина навіть п'яним, про наркотики взагалі не може йтися. Наша сім'я має бездоганну репутацію,
– поділилась вона.
Руденко в поліції / Фото з російських ЗМІ
Інший скандал за участі росіян: коротко
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- Серед гостей "заходу" запроданці й зрадники – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган. Дрес-код події звучав як almost naked – майже оголений. Тому артисти були практично без одягу, пили алкоголь та лазили рачки.
- Пропутінські організації та росіяни обурились такому заходу. Через масовий хейт учасники вечірки стали просити вибачення. Зокрема, Лоліта Мілявська, Філіп Кіркоров та Діма Білан. Їм скасували участь у корпоративах, тож заробити на новорічні свята, путіністам не вийшло.