Про приїзд співака, повідомляли російські пропагандисти, передає 24 Канал. Діма Білан мовчазно підтримує геноцид українців та війну Росії, а тепер доказав це своїми вчинками.
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Діма Білан припхався в Донецьк
Діма Білан приїхав з "гуманітарною допомогою" у лікарню в Донецьку – дитяче відділення травматології. Там він демонстративно під прицілом камер вручив дітям подарунки і обіцяв допомогти з лікуванням. Також артист начебто придбав кондиціонери у дитячий соціальний центр в окупованій Горлівці.
Окрім того, співак спілкувався з російськими військовими та відвідав притулок для тварин, пообіцявши забрати звідси кота.
Білан в окупованому Донецьку / Скриншот
Чому Білан раптово приїхав у Донецьк
- Діма Білан є одним з учасників "голої вечірки", яку в Москві організувала блогерка Настя Івлєєва. Зірка вже поплатилась за це – їй загрожує 5 років колонії та штраф у розмірі 1 мільярд рублів. Івлєєву підозрюють у несплаті податків і порушення закону про заборону "ЛГБТ-пропаганди".
- Після скандалу усім причетним став загрожувати бойкот та скасування концертів через обурення влади та z-патріотів. Щоб цього не сталося, зірки записували довжелезні відео з вибаченнями.
- Білан так само виправдовувався, що не знав, що відбуватиметься на вечірці. Цього виявилось недостатньо, окупанти стали вимагати в артистів поїздок у так звану зону "сво". Очевидно, що поїздка Діми Білана мала на меті насамперед корисливість і спроба відбілити репутацію.