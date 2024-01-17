Про приїзд співака, повідомляли російські пропагандисти, передає 24 Канал. Діма Білан мовчазно підтримує геноцид українців та війну Росії, а тепер доказав це своїми вчинками.

Дивіться також Путін емоційно відреагував на "голу вечірку" Насті Івлєєвої

Діма Білан припхався в Донецьк

Діма Білан приїхав з "гуманітарною допомогою" у лікарню в Донецьку – дитяче відділення травматології. Там він демонстративно під прицілом камер вручив дітям подарунки і обіцяв допомогти з лікуванням. Також артист начебто придбав кондиціонери у дитячий соціальний центр в окупованій Горлівці.

Окрім того, співак спілкувався з російськими військовими та відвідав притулок для тварин, пообіцявши забрати звідси кота.



Білан в окупованому Донецьку / Скриншот

Чому Білан раптово приїхав у Донецьк