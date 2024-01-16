На думку диктатора, справжнього визнання заслуговують російські загарбники, а не артисти, які організували скандальний захід.

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Володимир Путін вперше прокоментував "голу вечірку"

Під час зустрічі з головами муніципалітетів, президент Росії наголосив, що правильні життєві цінності мають бійці так званої СВО – тобто, окупанти, які вбивають українців та стирають з лиця землі міста. Натомість диктатор вважає, що зірки, які скачуть у напівоголеному вигляді, не варті уваги.

Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вибудовуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати,

– сказав він.



Путін висловився про "голу вечірку" / Скриншот з відео

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