На думку диктатора, справжнього визнання заслуговують російські загарбники, а не артисти, які організували скандальний захід.
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Володимир Путін вперше прокоментував "голу вечірку"
Під час зустрічі з головами муніципалітетів, президент Росії наголосив, що правильні життєві цінності мають бійці так званої СВО – тобто, окупанти, які вбивають українців та стирають з лиця землі міста. Натомість диктатор вважає, що зірки, які скачуть у напівоголеному вигляді, не варті уваги.
Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вибудовуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати,
– сказав він.
Путін висловився про "голу вечірку" / Скриншот з відео
Про "голу вечірку" Насті Івлєєвої
- Російські зірки, серед яких зрадники України та відкриті путіністи, потрапили в скандал через "голу вечірку". Організаторкою заходу стала блогерка та ведуча Настя Івлєєва, яка мовчить про війну в Україні. Вона запросила зірок та публічних персон у московський клуб "Мутабор".
- Гостями вечірки були прихильники путінського режиму та запроданці – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган та інші їм подібні. Дрес-код події звучав як almost naked – майже оголений.
- Пропутінські організації та чиновники обурилися через проведення такої вечірки. Зокрема, вони побачили ознаки "ЛГБТ-пропаганди" на світлинах і відео з заходу, тож пропонували ув'язнити учасників вечірки. Одного з них відправили за ґрати на 15 днів. Йдеться про репера, який прикривав свій статевий орган лише шкарпеткою.
- Через масовий хейт учасники вечірки почали просити вибачення за таку вечірку. Наприклад, Настя Івлєєва спершу скаржилась, що Росії потрібно наближатися до західних цінностей. А згодом видалила дописи, які стосувалися її антивоєнної позиції та записала два ролики, де ридає та просить вибачення у росіян.
- Путіністи Кіркоров та Білан теж поспішили перепросити за участь у заході. Адже їм також стали скасовувати корпоративи та появу в новорічних "огоньках". Один почав виправдовуватись, що не знав про дрес-код, а інший сказав, що вважає такі заходи частиною професії.
- Запроданка Лоліта Мілявська сказала, що погано почувала себе після скандалу. Одразу після масового хейту, організатори почали скасовувати їй виступи у країні-агресорці. Тож заробити Мілявській на свята, не вийшло.