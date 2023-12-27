За це прихильнику кремлівського режиму довелося виправдовуватися перед Дмітрієм Пєсковим. Відео жалюгідного приниження вже розлетілося російськими ЗМІ.

До теми Із шабашу за ґрати: Настя Івлєєва з крокодилячими слізьми виправдалася за "голу вечірку"

Відомо, що за організацію цієї вакханалії Насті Івлєєвій загрожує 5 років колонії та штраф у розмірі мільярд рублів, а у мережі блогерку активно хейтять та вимагають справедливого покарання. Щоб уникнути репресій, гості вечірки взялися записувати вибачення. А Кіркоров навіть наважився поговорити про це з прессекретарем Путіна – Пєсковим.

Кіркоров принижувався перед Пєсковим через "голу вечірку"

Артист готовий вимолювати вибачення у прибічників диктатора. Ба більше, він у всьому звинувачує саме Івлєєву, заявляючи, що вона його підставила. Кіркоров взагалі не знав, який буде дрес-код, а сам був одягнений доволі пристойно.

Я коли побачив це… Я просто обіцяв їй. Вона у мене у кліпі знімалася. Вона сказала, що буде новорічний бал, дрес-код – naked. Я заморочився: Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потім, коли прийшов і побачив це…

– пояснив путініст Пєскову.

Кіркоров виправдався за "голу вечірку": дивіться відео онлайн

Коли у мережі розгорівся неабиякий скандал і стало відомо, яке покарання може отримати Івлєєва, Кіркоров зрозумів, що "пахне смаженим" й записав окреме відео з вибаченнями.

Спершу Філіп ввічливо привітав усіх з прийдешнім Новим роком. Продовжив жалюгідну промову, зазначивши, що він "зайшов лише на 5 хвилин, а його ім'я, як зазвичай, найгучніше звучить в одній відомій історії".

У житті кожної людини бувають моменти, коли "зайшла не в ті двері". Так, я знав про цей захід, отримав запрошення, обіцяв прийти і прийшов. Але не знав про характер подій, які відбуватимуться за тими дверима. І пішов. Я не збираюся відрікатися чи перекидати відповідальність на інших,

– сказав Філіп.

Звісно ж, завзятий прихильник путінського режиму не міг не згадати про "патріотизм" та "любов до своєї країни": "Я артист лише своєї країни. Я патріот лише своєї країни. Я ніколи не намагався всидіти на двох стільцях. Я нікуди не виїжджав і не зраджував. Люблю лише свого глядача та слухача, визнаю свою помилку. Ніколи нікого не боявся і не боюся. Батьківщину люблю і ніхто не заборонить мені це робити".

Просити вибачення поспішили й інші артисти

Оскільки репресії в Росії не оминають нікого, то навіть тих, хто під час повномасштабної війни відкрито підтримували Путіна та "сво", поспішили записати вибачення.

Артисти вже почали втрачати заробіток – бренди відмовляються від співпраць, а виступи один за одним нещадно скасовують, тож соцмережі та пропагандистські ЗМІ рясніють повідомленнями з безглуздими вибаченнями від учасників "голої вечірки".

Організаторка Настя Івлєєва записала 20-хвилинний ролик, де з крокодилячими слізьми благає дати їй другий шанс. За нею поспішив виправдатися й Діма Білан. А запроданка Лоліта Мілявська заявила, що "засмутилася і тиск піднявся".