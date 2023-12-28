Напередодні в країні-агресорці відбулася так звана "гола" вечірка, яку організувала блогерка Настя Івлєєва. У ній взяли участь путіністи Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Анна Асті, Джиган. Вони з'явилися у клубі у напівпрозорому вбранні. Також повеселитися вирішила Лоліта Мілявська, яка лазила рачки на вечірці.

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Лоліті Мілявській масово скасовують концерти в Росії

Росіяни захейтили розпусну вечірку в центрі Москви. Тож її учасники поспішали перепросити за такий захід. А от запроданка Лоліта Мілявська поскаржилась, що втратила через це роботу. Адже в країні-агресорці почали повертати квитки на виступи Мілявської. Згодом організатори стали скасовувати концерти співачки.

Там величезна кількість заходів мала бути. Але нічого, сподіваюся, що впораємося. Організатори кажуть, що багато заходів не відбудуться,

– сказала вона.



Напівоголена Мілявська на вечірці / Скриншот з російських пабліків

Запроданка зізналась, що стала себе погано почувати після скандалу. Водночас намагається приймати все, як є.

Нічого не можу з цим зробити, тільки сприйняти як даність. Я засмутилася і тиск піднявся. Спробую триматися,

– прокоментувала Мілявська.



Мілявська лазить рачки на вечірці /Скриншот з російських пабліків

Чим закінчилась скандальна вечірка

Пропутінські організації та чиновники почали масово обурюватися через проведення такої вечірки. Зокрема, вони побачили ознаки "ЛГБТ-пропаганди" на світлинах і відео з заходу, тож пропонували ув'язнити учасників вечірки. Одного з них відправили за ґрати на 15 днів. Це торкнулося репера, який прикривав свій статевий орган лише шкарпеткою.

Через масовий хейт учасники вечірки почали просити вибачення за таку вечірку. Наприклад, Настя Івлєєва спершу скаржилась, що Росії потрібно наближатися до західних цінностей. А згодом видалила дописи, які стосувалися її антивоєнної позиції та записала два ролики, де ридає та просить вибачення у росіян.

Путіністи Кіркоров та Білан теж поспішили перепросити за участь у заході. Адже їм також стали скасовувати корпоративи та появу в новорічних "огоньках". Один почав виправдовуватись, що не знав про дрес-код, а інший сказав, що вважає такі заходи частиною професії.