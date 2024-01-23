Після корупційного скандалу Соня Морозюк заявила, що не вийде заміж за Гринкевича. За словами дівчини, вона відчуває себе обманутою та використаною, обирає бути чесною перед собою, тому залишається Сонею Морозюк.
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Гринкевич відмовився говорити про Морозюк
У залі суду Гринкевич поспілкувався з журналістами й відповів на кілька питань. Однак про Соню Морозюк не захотів говорити.
Знаєте, я не хочу коментувати якесь особисте питання про дівчину. Не хочу коментувати все, що пов'язано з нею,
– заявив Роман.
Стосунки Морозюк і Гринкевича тривали недовго
- Художниця опинилася в епіцентрі скандалу після затримання львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Як з'ясувалося, вона є нареченою його сина – Романа. Пропозицію дівчина отримала у Венеції в жовтні 2023 року, куди Гринкевич молодший виїхав як волонтер.
- Соня та Роман були в стосунках 5 місяців, однак Морозюк запевняла, що не знала про шахрайські схеми, у яких був замішаний її коханий. Бізнес і робота Романа дівчину "не цікавили".
- Після оголошення підозри Роману художниця заявила, що не вийде за нього заміж. А подарунки, які отримала, – каблучку та кольє продасть, а гроші віддасть на потреби ЗСУ.
- Заява Морозюк про розставання спричинила фурор в мережі. Чимало користувачів зазначали, що "Людка свого Януковича не кинула", а також порівнювали Соню з Оксаною Марченко.
- Відомо, що Роман Гринкевич перебуватиме під вартою до 17 березня з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. Наразі Соня Морозюк ніяк не прокоментувала такий запобіжний захід, який обрали екснареченому.