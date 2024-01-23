Після корупційного скандалу Соня Морозюк заявила, що не вийде заміж за Гринкевича. За словами дівчини, вона відчуває себе обманутою та використаною, обирає бути чесною перед собою, тому залишається Сонею Морозюк.

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Гринкевич відмовився говорити про Морозюк

У залі суду Гринкевич поспілкувався з журналістами й відповів на кілька питань. Однак про Соню Морозюк не захотів говорити.

Знаєте, я не хочу коментувати якесь особисте питання про дівчину. Не хочу коментувати все, що пов'язано з нею,

– заявив Роман.

Стосунки Морозюк і Гринкевича тривали недовго