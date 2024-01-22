Нещодавно художниця Соня Морозюк повідомила про розставання з Романом Гринкевичем, родина якого наживалась на постачанні одягу для українських військових. Однак, дівчину лише потролили за таку заяву.

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Про Соню Морозюк і Романа Гринкевича з'явилися нові жарти

Наприклад, користувачі мережі створили фотожабу на основі муралу Морозюк у Києві. На ньому раніше було написано "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?".



Фотожаба про сім'ю в 44 мільйони / Скриншот із мережі

Також жартівники переробили світлину художниці, над якою раніше була табличка з написом "Мазня у рамці". Тепер там – затриманий та напівоголений Роман Гринкевич.



Фотожаба про "Мазню" / Скриншот із мережі

Знайшлися й ті, хто зробив фотожабу, де Гринкевича затримали правоохоронці. Вони дотепно підписали світлину "Коли всі гроші витратив на мистецтво".



Фотожаба про Романа Гринкевича / Скриншот із мережі

А інші вигадали не менш цікавий підпис – "Затримано Романа Гринкевича при спробі вдягнутися".



Фотожаба про Романа Гринкевича / Скриншот із мережі

Деякі користувачі на світлині фігуранта скандалу розмістили руку Соні Морозюк і позначили там художницію. Вони зробили такий підпис до світлини – "Твого масіка знайшли".



Фотожаба про Гринкевича та Морозюк / Скриншот із мережі

Про нареченого Соні Морозюк