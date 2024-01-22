Нещодавно художниця Соня Морозюк повідомила про розставання з Романом Гринкевичем, родина якого наживалась на постачанні одягу для українських військових. Однак, дівчину лише потролили за таку заяву.
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Про Соню Морозюк і Романа Гринкевича з'явилися нові жарти
Наприклад, користувачі мережі створили фотожабу на основі муралу Морозюк у Києві. На ньому раніше було написано "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?".
Фотожаба про сім'ю в 44 мільйони / Скриншот із мережі
Також жартівники переробили світлину художниці, над якою раніше була табличка з написом "Мазня у рамці". Тепер там – затриманий та напівоголений Роман Гринкевич.
Фотожаба про "Мазню" / Скриншот із мережі
Знайшлися й ті, хто зробив фотожабу, де Гринкевича затримали правоохоронці. Вони дотепно підписали світлину "Коли всі гроші витратив на мистецтво".
Фотожаба про Романа Гринкевича / Скриншот із мережі
А інші вигадали не менш цікавий підпис – "Затримано Романа Гринкевича при спробі вдягнутися".
Фотожаба про Романа Гринкевича / Скриншот із мережі
Деякі користувачі на світлині фігуранта скандалу розмістили руку Соні Морозюк і позначили там художницію. Вони зробили такий підпис до світлини – "Твого масіка знайшли".
Фотожаба про Гринкевича та Морозюк / Скриншот із мережі
Про нареченого Соні Морозюк
- Роман Гринкевич є сином львівського підприємця Ігора Гринкевича. Він освідчився Соні Морозюк у жовтні 2023 року. Це сталося у Венеції, куди Гринкевич виїхав як волонтер.
- Згодом журналісти провели розслідування, у ході якого з'ясувалось, що родина Гринкевичів нажилась на постачанні до ЗСУ їжі та одягу. Як стверджував ведучий Євген Плінський, Роман спонсорував кар'єру Морозюк та вкладав у її діяльність великі кошти, отримані із корупційних схем.
- З'ясувалось, що батько Романа – Ігор Гринкевич створив злочинну організацію для заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Ця схема Гринкевича та його спільників завдала збитків державі у 934 мільйони гривень.
- Роману також оголосили про підозру у шахрайстві та участі у злочинній організації. Правоохоронці навіть завітали до Гринкевичів додому та оділи Романа у кайданки. Однак, ДБР не могли раніше затримати його, оскільки "не мали достатньо доказів для цього". Тому Романа оголосили в розшук.
- Урешті син бізнесмена вдалося затримати. Він переховувався в Одесі й звідти намагався незаконно виїхати з України, щоб надалі переховуватися в одній з країн Європи.