Дев'ятеро активістів розмістилися за королівським столом та почали трапезу. Вони їли з пластикового посуду та пили чай із фляг, котрі взяли з собою.
Цікаво Принц Гаррі вперше прокоментував зустріч із батьком Чарльзом III, який хворий на рак
У королівську резиденцію вдерлися активісти
Люди прийшли з плакатами, на яких можна було побачити напис "Is treasa tuath na tighearna", що з шотландської перекладається як "Народ сильніший за лорда".
Це фальсифікація окупації королівської їдальні палацу holyrood, щоб викрасти їхній обід. Ми закликаємо шотландський уряд зустрітися з нами, щоб обговорити впровадження громадських центрів харчування в Шотландії – дайте нам тепле місце, щоб поїсти, або ми знайдемо його де завгодно, включно з палацом,
– написано під фото.
Активісти This Is Rigged вимагають зниження цін у супермаркетах на дитячі суміші до рівня березня 2021 року. Також вони хочуть, аби уряд відкрив та профінансував громадський харчовий центр на кожні 500 домогосподарств у Шотландії.
22-річна студентка Жозепджін О'Коннор, яка взяла участь в акції, ствердила, що криза тільки посилюється. Натомість дівчина вважає, що потрібно заявити про свої потреби, аби влада їх почула.
Коли численні кризи, з якими ми стикаємося, продовжують посилюватися, стає все більш очевидним, що ті, хто володіє владою, не приходять на допомогу, а прибуток знову переважає над людьми. Все у наших руках. Нам потрібно висловити свою позицію, бо це наше майбутнє,
– сказала вона.
У короля виявили рак
- Це сталося кілька тижнів тому. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомляв, що рак діагностували на ранній стадії, тож Чарльз III має великі шанси на одужання.
- Державні королівські обов'язки візьме на себе його дружина Камілла та інші члени монаршої родини.
- Щоб провідати короля, принц Гаррі спеціально прилетів зі США до Великої Британії. Зустріч сина з батьком тривала близько пів години. Гаррі розповідав, що дуже зрадів можливості побачитися з татом.
- На одному з благодійних заходів принц Вільям згадав про хворого батька. Він подякував усім за слова підтримки для його родини.
- Днями Чарльз III вперше вийшов у світ після новини про його діагноз. Він прийшов до церкви Святої Марії Магдалини, а ще прогулявся приватною садибою у Норфолку.