Дев'ятеро активістів розмістилися за королівським столом та почали трапезу. Вони їли з пластикового посуду та пили чай із фляг, котрі взяли з собою.

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У королівську резиденцію вдерлися активісти

Люди прийшли з плакатами, на яких можна було побачити напис "Is treasa tuath na tighearna", що з шотландської перекладається як "Народ сильніший за лорда".

Це фальсифікація окупації королівської їдальні палацу holyrood, щоб викрасти їхній обід. Ми закликаємо шотландський уряд зустрітися з нами, щоб обговорити впровадження громадських центрів харчування в Шотландії – дайте нам тепле місце, щоб поїсти, або ми знайдемо його де завгодно, включно з палацом,

– написано під фото.

Активісти This Is Rigged вимагають зниження цін у супермаркетах на дитячі суміші до рівня березня 2021 року. Також вони хочуть, аби уряд відкрив та профінансував громадський харчовий центр на кожні 500 домогосподарств у Шотландії.

22-річна студентка Жозепджін О'Коннор, яка взяла участь в акції, ствердила, що криза тільки посилюється. Натомість дівчина вважає, що потрібно заявити про свої потреби, аби влада їх почула.

Коли численні кризи, з якими ми стикаємося, продовжують посилюватися, стає все більш очевидним, що ті, хто володіє владою, не приходять на допомогу, а прибуток знову переважає над людьми. Все у наших руках. Нам потрібно висловити свою позицію, бо це наше майбутнє,

– сказала вона.

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