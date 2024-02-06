Відомо, що нащадок королівської родини прилетів в аеропорт Хітроу в Лондоні. Він зробив це без дружини Меган Маркл і дітей. Вони залишилися у Каліфорнії.

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Принц Гаррі прилетів до Великої Британії

У повідомленні видання йдеться, що принц відвідав Кларенс-Хаус – резиденцію членів королівської британської родини. Там він побачився з батьком і королем Великої Британії – Чарльзом III.

Зазначається, що Гаррі виїхав з Кларенс-Хаус за 45 хвилин після прибуття. Тобто, принцу вдалося поспілкуватися з королем. ЗМІ припускає, що Гаррі вирішив відвідати свого хворого батька, аби "нарешті покласти край своїй давній королівській ворожнечі".

Відомо, що Чарльз повідомив сину про свою хворобу особисто. Востаннє принц Гаррі спілкувався з батьком ще у травні 2023 року під час його коронації.

Що цьому передувало