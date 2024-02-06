Відомо, що нащадок королівської родини прилетів в аеропорт Хітроу в Лондоні. Він зробив це без дружини Меган Маркл і дітей. Вони залишилися у Каліфорнії.
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Принц Гаррі прилетів до Великої Британії
У повідомленні видання йдеться, що принц відвідав Кларенс-Хаус – резиденцію членів королівської британської родини. Там він побачився з батьком і королем Великої Британії – Чарльзом III.
Зазначається, що Гаррі виїхав з Кларенс-Хаус за 45 хвилин після прибуття. Тобто, принцу вдалося поспілкуватися з королем. ЗМІ припускає, що Гаррі вирішив відвідати свого хворого батька, аби "нарешті покласти край своїй давній королівській ворожнечі".
Відомо, що Чарльз повідомив сину про свою хворобу особисто. Востаннє принц Гаррі спілкувався з батьком ще у травні 2023 року під час його коронації.
Що цьому передувало
Нещодавно Чарльз III тільки повернувся з лікарні, де йому зробили операцію. За повідомленням представників палацу, у короля діагностували доброякісну пухлину, через збільшення простати.
Через певний час Букінгемський палац повідомив, що Чарльз III хворий на рак. Однак, лікарі запевняли, що це не пов'язано з його попередньою операцією. Монарх відкладе публічні обов'язки та займатиметься лікуванням.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що був "шокований та засмучений", коли дізнався про хворобу короля. Він вірить, що монарх може повністю одужати. За словами Сунака, він перебуває у постійному контакті з королем.