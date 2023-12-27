Організаторкою вечірки стала блогерка і ведуча Настя Івлєєва, яка мовчить про війну в Україні, а отже, підтримує кремлівський режим. Вона запросила зірок та публічних персон у московський клуб "Мутабор".

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Серед гостей "заходу" запроданці й зрадники – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган та інші їм подібні. Дрес-код події звучав як almost naked – майже оголений.



Гості "голої вечірки" / Фото з соцмереж

Кого обурила вечірка

"Гола вечірка" найперше спровокувала обурення у блогерів, які є завзятими прихильниками геноциду в Україні. Вони дорікнули зіркам, що захід відбувався у час війни (за їхніми словами: "спеціальної воєнної операції").

Опісля на знаменитостей почали писати скарги у правоохоронні органи й просили перевірити цю подію. Дехто просив звернути увагу, чи не порушують учасники закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди". Так, блогерку Івлєєву звинувачують у пропаганді "нетрадиційних сімейних цінностей" та начебто створення загрози безпеці країни.

Директорка Ліги безпечного інтернету Мізуліна назвала вечірку "шабашем" та розповіла про ймовірне відкриття кримінальної справи через несплату податків блогерки Івлєєвої.



Мізуліна погрожує кримінальною справою / Скриншот

Наразі відомо, що організаторці вечірки загрожує 5 років колонії та штраф у розмірі 1 мільярд рублів як компенсація за моральну шкоду. Його планують направити на підтримку так званої "сво".

Івлєєва ллє крокодилячі сльози

Настя Івлєєва тричі реагувала на критику та звинувачення – спершу скаржилась, що Росії потрібно наближатися до західних цінностей. А коли "запахло смаженим", видалила дописи, що стосувалися її антивоєнної позиції та записала два відео з вибаченнями. У першому вона дала короткий коментар з приводу вечірки.

Друге відео триває близько 20 хвилин – у ньому блогерка виправдовується, та ллє крокодилячі сльози.

Кажуть, Росія вміє прощати. Якщо це так, я б дуже хотіла попросити другий шанс у вас, у народу. А якщо ні, то публічної страти ніхто не скасовував,

– каже Івлєєва.

Настя Івлєєва просить вибачення – їй загрожує 5 років колонії: відео

Інші теж вибачаються

Росіяни не забарилися з реакцією та вже відмовляються співпрацювати з гостями Івлєєвої та бойкотують їх в мережі. А ті натомість жалюгідно просять вибачення, щоб мати змогу продовжувати заробляти криваві рублі.

Кіркоров та Білан теж поспішили вибачатися за вечірку, адже їх вже не хочуть бачити на корпоративах і новорічних "огоньках". Один путініст виправдовується, що не знав про дрес-код, інший вважає такі заходи частиною професії.

Дісталося і запроданці Лоліті Мілявській, яка народилась в Україні. Її виступи масово скасовують.

"Нічого не можу з цим зробити, тільки сприйняти як даність. Я засмутилася і тиск піднявся. Спробую триматися", – сказала зрадниця у коментарі російським пропагандистам.

Увесь цей шум доводить – про свободу росіянам годі мріяти. Путінський режим готовий знищувати навіть тих, хто підтримує його пропаганду, тож обмеження чекатимуть їх і надалі.