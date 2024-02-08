Відомо, що до Великої Британії Гаррі прилетів без дружини Меган Маркл і дітей. Вони залишилися у Каліфорнії.

До теми Уперше після новини про рак: принц Вільям висловився про 75-річного батька

Принц Гаррі завершив свій візит до Великої Британії

Він пробув у королівстві лише 26 годин, після чого вирушив до США.

Примітно, що перебуваючи в Лондоні, Гаррі вирішив оселитися в готелі, а не в одній з королівських резиденцій.

У Чарльза III діагностували рак

Цю шокуючу заяву Букінгемський палац зробив 5 лютого.

75-річний монарх зараз проходить лікування. У зв'язку з цим він тимчасово призупинив виконання своїх державних обов'язків.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, рак в Чарльза III виявили на ранній стадії, що збільшує шанси на одужання Його Величності.

Зазначимо, що перед новиною про рак, у Чарльза III виявили доброякісну пухлину. Після цього монарха госпіталізували для лікування збільшеної простати й король навіть встиг повернутися додому, де проходила його реабілітація.