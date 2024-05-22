Втім, до цього інсайдер повідомляв, що причиною, чому Гаррі і Чарльз ІІІ не змогли зустрітися була королева Камілла. Тепер з'явилася ще одна ймовірна версія, чому принц не побачився з батьком.

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Чому принц Гаррі не зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Монарх запросив Гаррі залишитися на період візиту Лондона в королівській резиденції, оскільки принц наразі проживає в США.

Однак, чоловік відмовився, бо ця пропозиція не супроводжувалася жодними умовами безпеки. Принц Гаррі мав перебувати у резиденції на відкритій місцевості та без охорони поліції.

Тому він прийняв рішення зупинитися у готелі. Після цього випадку Гаррі тепер має повідомляти щонайменше за 28 днів про свій візит до Великої Британії. Ба більше, принц має попереджати ще й про всі деталі організації поїздки, щоб йому могли створити ті умови безпеки, про які він просить.

Що відомо про інші версії, чому Гаррі не зустрівся з Чарльзом ІІІ