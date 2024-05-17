Цими вихідними принц Гаррі та Меган Маркл відвідали Африку, щоб підтримати "Ігри Нескорених". Хтось назвав цю поїздку неофіційним королівським туром, інші ж розкритикували.
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Чому Вільям та Чарльз III обурені через Меган та Гаррі
Не залишилися задоволеними цим візитом Чарльз III, а особливо принц Вільям. Про це повідомив королівський експерт Том Квінн.
Вільям абсолютно розлючений і сповнений рішучості знайти спосіб зупинити це в майбутньому. Чарльз, як кажуть, зліший, ніж будь-коли. Що дійсно засмутило його, так це те, що нігерійці поводилися з Меган і Гаррі так, ніби вони теж думали, що це офіційний тур,
– сказав Том Квінн.
Експерт вважає, що поїздка Меган та Гаррі до Нігерії підтвердила найгірші очікування королівської сім'ї. Таким чином вони ніби натякають на те, що досі причетні до монаршої родини. Адже вони відвідали школи та благодійні організації – все як належить офіційному візиту. Це не подобається ні принцу Вільяму, ні його батьку.
Перед цим Гаррі не побачився з батьком
- На початку травня принц Гаррі прилетів до Лондона напередодні 10-річчя організації Invictus Games Foundation. Він хотів зустрітися з батьком, але король йому відмовив через свій насичений графік.
- Представник герцога повідомив, що Гаррі з розумінням ставиться до обов'язків монарха. Востаннє вони бачилися в лютому.
- Але за словами королівських джерел, насправді принц Гаррі хотів зустрітися з Чарльзом III не у присутності королеви Камілли. Король відмовив йому у цьому проханні. Крім того, ходять чутки, що монарх ображений на сина через його мемуари.