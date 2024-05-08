Найближчим часом організації Invictus Games Foundation, патроном якої є принц Гаррі, виповниться 10 років. З цієї нагоди запланована низка подій, тож герцог приїхав до Британії.

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Принц Гаррі не побачиться з батьком

Представник принца Гаррі повідомив, що у нього не відбудеться зустрічі з батьком, Чарльзом III. Король надто зайнятий, щоб побачити сина.

На жаль, це буде неможливо через насичену програму Його Величності. Герцог, звичайно, з розумінням ставиться до щоденника зобов'язань і різних інших пріоритетів свого батька і сподівається побачити його незабаром,

– сказав представник герцога.

Востаннє Чарльз III та принц Гаррі бачилися в лютому. Їхня зустріч відбулась після того, як король оголосив про діагноз.

Останнє про Чарльза III

Наприкінці квітня Букінгемський палац зробив заяву про те, що Чарльз III незабаром планує повернутися до королівських обов'язків. Вочевидь, це хороший знак щодо його лікування від раку.

Вже 30 квітня монарх повернувся до виконання своїх обов'язків. Його Величність разом з королевою Каміллою здійснили спільний візит до онкологічного центру. Згодом планується ще кілька виходів та прийом у палаці імператора Японії.