Батьки зробили сюрприз: alyona alyona повернулась до Києва після Євробачення-2024

Представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona вже приїхала до України з музичного конкурсу. Її з теплом зустріли батьки.

У понеділок, 13 травня, alyona alyona разом з українською делегацією прибула додому. Одну з представниць України на Євробаченні-2024 зустріли на залізничному вокзалі у Києві.

Зверніть увагу Не феєрверк: Jerry Heil пояснила символізм вогнів, які супроводжували її виступ на Євробаченні

Як зустріли представницю України на Євробаченні-2024

alyona alyona вийшла з потягу з ключем у руках – цей символ представниці України використовували, щоб нагадати про важливість відбудови українських міст, зруйнованих російськими ракетами. Також реперка з'явилась у футболці Free Azovstal Defenders. У цьому вбранні була українська делегація у фіналі Євробачення.

Співачку зустріли не тільки журналісти та єврофани, але і її батьки. Вони тепло обійняли доньку та подарували їй квіти. Для alyona alyona це був сюрприз: вона не сподівалася, що тато й мама приїдуть зустрічати її після музичного конкурсу.

Нарешті вдома,

– лаконічно висловилась про своє повернення реперка.

alyona alyona прибула до Києва: відео

Коротко про Євробачення-2024