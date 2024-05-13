Батьки зробили сюрприз: alyona alyona повернулась до Києва після Євробачення-2024
Джерело:ENKO
Представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona вже приїхала до України з музичного конкурсу. Її з теплом зустріли батьки.
У понеділок, 13 травня, alyona alyona разом з українською делегацією прибула додому. Одну з представниць України на Євробаченні-2024 зустріли на залізничному вокзалі у Києві.
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Як зустріли представницю України на Євробаченні-2024
alyona alyona вийшла з потягу з ключем у руках – цей символ представниці України використовували, щоб нагадати про важливість відбудови українських міст, зруйнованих російськими ракетами. Також реперка з'явилась у футболці Free Azovstal Defenders. У цьому вбранні була українська делегація у фіналі Євробачення.
Співачку зустріли не тільки журналісти та єврофани, але і її батьки. Вони тепло обійняли доньку та подарували їй квіти. Для alyona alyona це був сюрприз: вона не сподівалася, що тато й мама приїдуть зустрічати її після музичного конкурсу.
Нарешті вдома,
– лаконічно висловилась про своє повернення реперка.
alyona alyona прибула до Києва: відео
Коротко про Євробачення-2024
- Фінал Євробачення прогримів у суботу, 11 травня, у шведському Мальме. Переможцями стали представники Швейцарії – Nemo з піснею The Code, які отримали 591 бал від глядачів та членів журі. Друге місце отримав Baby Lasagna з Хорватії із запальним треком Rim Tim Tagi Dim.
- У трійці найкращих опинилися представниці України – alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Сумарно від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів – разом 453 бали. Так дует українських виконавиць зламав стереотип про те, що 2 порядкове місце – "смертельне".