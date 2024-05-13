11 травня відгримів фінал Євробачення-2024. За результатами голосування журі та глядачів перемогу здобула Швейцарія, а Україна зайняла третє місце. З цієї нагоди Яна вирішила більше розповісти про символізм своєї з alyona alyona постановки.
До слова Євробачення-2023, яке від імені України приймала Британія, перемогло на BAFTA
Що означають вогні у номері українського дуету
Jerry Heil опублікувала у своїх соцмережах відео, де пояснила значення вогнів, які супроводжували Яну протягом виступу. За словами співачки, це наслідки дії хімічної зброї – фосфорних бомб, які російські окупанти застосовує під час обстрілу українських міст.
Як ви гадаєте, що це? Комети? Феєрверки?
– написала Яна.
Реакція мережі
Більшість шанувальників Jerry Heil одразу зрозуміли, що хотіли донести дівчата цими вогнями під час виступу. Прихильники захоплені сенсом постановки та висловили шану артисткам за висвітлення правди у номері.
- "Сльози на очах з першого разу, коли побачила виступ, бо одразу зрозуміла відсилку";
- "Я одразу подумала, що це фосфорні бомби. Жах просто. Ви молодці, що вклали сенс у весь виступ і футболки з Free Azov одягнули";
- "Це єдиний виступ, який мав сенс! Ще й який";
- "Зрозумів одразу. Як людина, яка пережила родинну історію в зруйнованій війною країні (у моєму випадку це Боснія і Герцеговина), я глибоко відчув вашу пісню та сценічний виступ. Слава Україні";
- "Фосфорна бомба, я француз, але тут усі знають, що це таке. Ви не самотні, мої люди тут підтримують вас";
- "Ми всі одразу зрозуміли, про що йдеться. Росія – держава-терорист".
Що відомо про символізм костюмів дуету
- alyona alyona одягнула справжню кольчугу, а Jerry Heil – лати. Артистки свідомо обрали такі образи, оскільки хотіли на собі відчути символізм і пізніше його транслювати, що їм і вдалося.
- Jerry Heil зізналася, що її костюм був створений за образом Архангела Михаїла. Водночас співачці кажуть про її схожість з Прометеєм або Жанною Д'Арк, що дійсно захоплює виконавицю.
- Ба більше, alyona alyona розповіла, що сукня Яни є справді рваною та пошкодженою вогнем. Водночас кольчуга реперки важить три кілограми, а для її виготовлення використали 10 тисяч кілець. Образ реперки символізує труднощі, які несуть на своїх плечах українки.