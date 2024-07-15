Так, нещодавно пара показала перші фото новонародженої Лелі. На кадрах Євген і Наталія ніжно тримають доньку на руках і з любов'ю. дивляться на неї.

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Вже пройшло кілька днів після пологів Татарінцевої, тому вона вирішила показати, як виглядає її тіло. За словами блогерки, її вага стрімко зменшується. Так, у день пологів тренерка важила 67,5 кілограмів, а тепер – 60,5 кілограмів.

Дякую дівчатам за шалену підтримку з приводу моєї форми зараз, мого животика і нового шраму. Це дуже цінно,

– зазначила дружина хореографа.



Наталія Татарінцева розкрила свою вагу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Щоб показати зміни своєї фігури, Наталія опублікувала фото, на яких постала у спідній білизні. Гімнастка тримає живіт, який зменшився після пологів. Татарінцева запевнила, що неї вже не має целюліту та набряків ніг. Дружина Євгена зауважила, що повернутися у форму їй допомагають правильне харчування та спорт.

Груди, щоправда, тепер потребують більше уваги й турботи, але тіло загально відчуває легкість, і енергії, попри втому, якось більше,

– зізналася Наталія.



Татарінцева про зміни своєї фігури / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, після появи донечки на світ, Євген Кот і Наталія Татарінцева стали частіше тішити прихильників сімейним контентом. Так, днями хореограф показав, як проводить час з новонародженою дитиною.