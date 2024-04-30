Український виконавець Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) опублікував на особистій сторінці романтичне відео. Таким чином він вперше офіційно показав дівчину, з якою перебуває у стосунках.

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Позитив підтвердив роман з танцівницею

Виявилося, що обраницею репера є Юлія Сахневич – відома танцівниця та учасниця "Танців з зірками". Позитив не став коментувати відео, лише залишив у підписі емоджі у вигляді серця.

Позитив вперше показав кохану: відео

Зауважимо, що артист вирішив підтвердити чутки після того, як мережею розлетілися його фото з Юлією Сахневич на концерті Артема Пивоварова. Вочевидь, Позитив вирішив таки поставити крапку для фанів.

Що відомо про особисте життя Позитива