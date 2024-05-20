Нова дівчина Позитива поділилася першим фото з коханим: рідкісні кадри

20 травня 2024, 14:27
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Джерело:

Юлія Сахневич

Олексій Завгородній тривалий час приховував роман із танцівницею Юлією Сахневич. Водночас тепер дівчина поділилася першим спільним фото з партнером.

У такий спосіб вона привітала Позитива з днем народження. Артисту 19 травня виповнилося 35 років. 

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Яке фото опублікувала Юлія Сахневич

Танцівниця виставила світлину, де стоїть поруч з коханим на природі. Вона постала у білій спідниці та чорній жилетці, а Позитив – у футболці з анімалістичним принтом та чорних штанах.

Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад. А я завжди буду поруч,
– наголосила Сахневич.

Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич

  • Про їхній роман вперше заговорили у 2020 році, коли Олексій взяв участь у шоу "Танці з зірками", де танцівниця була його партнеркою.
  • Пару неодноразово бачили на публіці разом. Зокрема, нещодавно вони вдвох відвідали концерт Артема Пивоварова у столиці.
  • Після цього репер офіційно підтвердив стосунки з Юлією, тоді він опублікував романтичне відео з дівчиною.
  • Виконавець зізнався, що вже готовий одружитися, назвавши Сахневич ідеальною парою для себе. Крім того, Позитив поділився своїм бажанням стати батьком в найближчому майбутньому.

Автор: Софія Хомишин