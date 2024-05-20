Нова дівчина Позитива поділилася першим фото з коханим: рідкісні кадри

Олексій Завгородній тривалий час приховував роман із танцівницею Юлією Сахневич. Водночас тепер дівчина поділилася першим спільним фото з партнером.

У такий спосіб вона привітала Позитива з днем народження. Артисту 19 травня виповнилося 35 років.

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Яке фото опублікувала Юлія Сахневич

Танцівниця виставила світлину, де стоїть поруч з коханим на природі. Вона постала у білій спідниці та чорній жилетці, а Позитив – у футболці з анімалістичним принтом та чорних штанах.

Ти вартий тільки всього найкращого! Тільки вперед і ніколи назад. А я завжди буду поруч,

– наголосила Сахневич.

Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич