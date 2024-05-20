Крім того, у коментарях привітання виконавцю написали й шанувальники. Арсен навіть вже встиг відреагувати на святковий допис коханої.

Не пропустіть 5 років після інавгурації Зеленського – як за цей час змінилось президентське подружжя

Як Тоня Матвієнко привітала Арсена Мірзояна

Співачка поділилася архівними фото коханого, де вони весело проводять час та опублікувала просто гарні світлини Арсена. Також вона написала миле привітання для чоловіка під дописом.

Я тобі бажаю всього, що є у світі доброго, чудового, світлого, щоб все було твоє. Будь щасливий та здоровий! Ти мій геній. Я тебе дуже люблю,

– зазначила виконавиця.

Артист у коментарях подякував дружині.

"Дякую, моя бусінка. Люблю тебе", – написав Мірзоян.

Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна