Крім того, у коментарях привітання виконавцю написали й шанувальники. Арсен навіть вже встиг відреагувати на святковий допис коханої.
Не пропустіть 5 років після інавгурації Зеленського – як за цей час змінилось президентське подружжя
Як Тоня Матвієнко привітала Арсена Мірзояна
Співачка поділилася архівними фото коханого, де вони весело проводять час та опублікувала просто гарні світлини Арсена. Також вона написала миле привітання для чоловіка під дописом.
Я тобі бажаю всього, що є у світі доброго, чудового, світлого, щоб все було твоє. Будь щасливий та здоровий! Ти мій геній. Я тебе дуже люблю,
– зазначила виконавиця.
Артист у коментарях подякував дружині.
"Дякую, моя бусінка. Люблю тебе", – написав Мірзоян.
Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна
- Майбутнє подружжя вперше перетнулося на "Голосі країни" у 2011 році. Попри те, що на той час Арсен був одружений, він прийняв рішення розірвати шлюб заради нових стосунків.
- Пара офіційно одружилася у 2017 році й зараз виховує спільну доньку Ніну.
- До того ж у Тоні Матвієнко від попереднього шлюбу є донька Уляна. Зараз 25-річна дівчина займається режисурою і живе зі своїм хлопцем окремо від матері.
- Водночас в Арсена є двоє синів від колишньої дружини.
- Нещодавно виконавиця розповідала, що подружжя зіткнулося з двома складними етапами під час повномасштабного вторгнення. Перша криза виникла, коли Тоня та її донька прийняли рішення повернутися в Україну, а друга – коли померла Ніна Матвієнко.