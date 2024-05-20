Таким образом она поздравила Позитива с днем рождения. Артисту 19 мая исполнилось 35 лет.

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Какое фото опубликовала Юлия Сахневич

Танцовщица выставила фотографию, где стоит рядом с любимым на природе. Она предстала в белой юбке и черной жилетке, а Позитив – в футболке с анималистическим принтом и черных штанах.

Ты достоин только всего самого лучшего! Только вперед и никогда назад. А я всегда буду рядом,

– подчеркнула Сахневич.

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич