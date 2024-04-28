Застукали на публіці: Позитив і Сергій Танчинець вкотре підігріли чутки про нові романи

Днями в Палаці спорту у Києві відбулися великі сольні концерти Артема Пивоварова. На них завітали лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Сергій Танчинець, та Позитив. Що цікаво, були вони не самі.

Так, Сергій показався на публіці з піарницею Юліаною. Лише нещодавно в мережі бурхливо обговорювали їхній можливий роман. Водночас Позитив відвідав виступ Пивоварова з хореографинею Юлією Сахневич, з якою раніше брав участь в "Танцях з зірками".

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Як Танчинець та Позитив проводили час на концерті Пивоварова

Журналісти ТЕТ відвідали концерт і в об'єктиви їхніх камер потрапили Сергій Танчинець з Юліаною, які в залі слухали виконання хітів співака. У холі вони також заскочили Позитива з Юлією Сахневич, партнеркою співака на "Танцях з зірками".

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