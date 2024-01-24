Днями Позитив (Олексій Завгородній) презентував новий трек, де розповів про втрачене кохання. Тож артист пригадав особистий досвід та розставання з колишньою дружиною.
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Позитив про розлучення та нові стосунки
Репер зізнався, що розлучення дуже повпливало на нього, хоч все обійшлося без драми. Та він змінився внутрішньо, став розсудливим та уважним.
Кілька років тому в мене був трансформаційний досвід розлучення з колишньою дружиною. Ми розійшлись достатньо спокійно та з розумінням, але я зробив багато висновків. Це була довга робота над собою. Проаналізував свої помилки як чоловіка, усвідомив, у яких ситуаціях я мав рацію,
– розповів Позитив.
"Зараз у нових стосунках я вже зовсім інша людина. Я більш свідомий, уважний і спокійний. Я навчився коректно будувати діалог, бо вірю, що здорова комунікація – це головне", – розкрив репер деталі нових стосунків.
Особисте життя Позитива
- Позитив та Анна Андрійчук були у стосунках 13 років, але оголосили про розлучення у квітні 2021. Та ще кілька років до цього вони вже не жили разом, хоч планували спільне майбутнє.
- У мережі ходили чутки про зраду Позитива, коли він брав участь у "Танцях з зірками". Вже за два роки після розлучення репер визнав, що моральна зрада у подружжі була, саме це зруйнувало їхні стосунки.
- Про нові стосунки Позитив говорить небагато. Але розповідав, що готовий до родини та дітей. Він думає про весілля, яке б хотіла влаштувати його кохана.