Днями Позитив (Олексій Завгородній) презентував новий трек, де розповів про втрачене кохання. Тож артист пригадав особистий досвід та розставання з колишньою дружиною.

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Позитив про розлучення та нові стосунки

Репер зізнався, що розлучення дуже повпливало на нього, хоч все обійшлося без драми. Та він змінився внутрішньо, став розсудливим та уважним.

Кілька років тому в мене був трансформаційний досвід розлучення з колишньою дружиною. Ми розійшлись достатньо спокійно та з розумінням, але я зробив багато висновків. Це була довга робота над собою. Проаналізував свої помилки як чоловіка, усвідомив, у яких ситуаціях я мав рацію,

– розповів Позитив.

"Зараз у нових стосунках я вже зовсім інша людина. Я більш свідомий, уважний і спокійний. Я навчився коректно будувати діалог, бо вірю, що здорова комунікація – це головне", – розкрив репер деталі нових стосунків.

Особисте життя Позитива