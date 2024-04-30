Позитив підтвердив роман з відомою танцівницею: ім'я обраниці артиста
30 квітня 2024, 09:15Читать новость на русском
Джерело:Позитив
Репер і співак Позитив довгий час приховував стосунки та казав, що говорити про його роман – не на часі. Але після хвилі нових пліток він нарешті показав кохану дівчину.
Український виконавець Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) опублікував на особистій сторінці романтичне відео. Таким чином він вперше офіційно показав дівчину, з якою перебуває у стосунках.
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Позитив підтвердив роман з танцівницею
Виявилося, що обраницею репера є Юлія Сахневич – відома танцівниця та учасниця "Танців з зірками". Позитив не став коментувати відео, лише залишив у підписі емоджі у вигляді серця.
Позитив вперше показав кохану: відеоЗауважимо, що артист вирішив підтвердити чутки після того, як мережею розлетілися його фото з Юлією Сахневич на концерті Артема Пивоварова. Вочевидь, Позитив вирішив таки поставити крапку для фанів.
Що відомо про особисте життя Позитива
- У 2021 році Позитив оголосив про розлучення з дружиною Анною Андрійчук – разом пара була близько 13 років. До розриву пара вже жила окремо, хоч і планувала спільне майбутнє.
- Про новий роман Позитива заговорили ще у 2020 році, коли він брав участь у "Танцях з зірками". Партнеркою артиста була Юлія Сахневич, тож вже відтоді у мережі парі приписували роман. Позитив розповідав, що справді листувався з іншими під час шлюбу, але до фізичної зради не доходило.
- Артист хотів зізнатись про стосунки з Юлією Сахневич вже давно, але щоразу відкладав це, бо вважав, що такі новини "не на часі". До цього Позитив розповідав, що вже думав про офіційний шлюб і весілля.