Аліна Гросу опублікувала відео про історію своїх колишніх стосунків. Її бойфрендом був відомий актор, водночас про ці відносини раніше ніхто не знав.

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Аліна Гросу вдруге вийшла заміж

У ролику співачка розповіла про те, що ці стосунки тривали між її першим та другим шлюбом. Таким чином Аліна Гросу офіційно підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Так сталося, що моя історія почалася між моїм першим і другим шлюбом. Ви ніколи не чули, що я була в стосунках із цією людиною, інтернет про це не знає. Але це також дуже публічна людина і це актор. Це не те, про що ви подумали! Стосунки тривали близько року,

– розповіла Аліна Гросу.

Зауважимо, ще з лютого співачка натякає на друге заміжжя. Зірка публікувала романтичний кліп та закохані фото з чоловіком, обличчя якого приховує. Через те, що Гросу не робила конкретних заяв, у деяких фанів складалось враження, що артистка піариться на чутках.

Як Аліна Гросу пережила зради ексбойфренда

Аліна Гросу не стала розкривати ім'я колишнього бойфренда, який кілька разів її зраджував. Їхній роман розпочався тому, що співачка була засмученою через перше розлучення, а чоловік приділяв їй багато уваги.

Це якийсь час розвивалося, ми почали жити разом. Він поїхав у відрядження. Я побачила, що в цьому відрядженні в нього якесь дуже близьке спілкування з дівчатами, щось мені це не дуже подобалося. Мені було соромно йому казати, бо я ж не така крейзі, щоби бачити зраду у всьому,

– розповіла артистка.

Аліна Гросу про зради з боку колишнього бойфренда: відео

Вже у цьому відрядженні сталася перша зрада. Наступна відбулась з ще однією популярною акторкою. Згодом бойфренд ще раз зрадив Аліну. Співачка зауважила, що це не повна історія цих токсичних стосунків.